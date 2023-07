Ex-Botafogo, Luís Castro é anunciado como novo treinador do Al Nassr, da Arábia Saudita

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 10:05 Compartilhe

O Al Nassr já tem um novo comandante para a próxima temporada. Trata-se de Luís Castro, que estava no Botafogo e deixou o clube carioca na última semana. O português foi anunciado pela equipe saudita nesta quinta-feira (6) e assinou contrato até 2025.

Segundo a imprensa europeia, Castro receberá um salário anual de US$ 6 milhões (R$ 29,1 milhões). O treinador veterano, de 61 anos, foi procurado para comandar a equipe de Cristiano Ronaldo em meio ao rápido crescimento da liga saudita e, depois de algumas semanas de conversa, deixou o Botafogo, equipe que lidera o Campeonato Brasileiro no momento.

السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد حتى 2025 💛 تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/GvZ89dMi48 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023

Luís Castro passou pouco mais de um ano e três meses no Botafogo e deixou o Glorioso com 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Nos jogos sob o comando do treinador, a equipe carioca marcou 116 gols e sofreu 71.

Além do treinador, o Al Nassr também anunciou, nesta semana, a contratação do meia Brozovic, que estava na Inter de Milão, e busca novos nomes no mercado.