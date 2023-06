Ex-BBB é confundido com reforço do Vasco por torcedores e brinca: ‘Super feliz’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 10:26 Compartilhe

O ex-BBB Serginho Orgastic, que participou da 10ª edição do reality show da “TV Globo”, foi confundido com o novo reforço do Vasco, também chamado Serginho, por torcedores cruz-maltinos. O influenciador compartilhou nas redes sociais prints de mensagens dos vascaínos desejando “boas-vindas ao Gigante da Colina” e brincou com a situação.

– Estou super feliz por entrar no Vasco – escreveu.

+ Clube da Série A quer Rodrigo Caio, CBF e Ancelotti “batem martelo”… O Dia do Mercado!

Veja abaixo os prints compartilhados por Serginho Orgastic.Serginho Orgastic (@realserginho) via stories do Instagram

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Enquanto o Serginho ex-BBB brincava com a situação, o jogador desembarcava no Rio de Janeiro. Atacante de 28 anos, ele estava no Giresunspor, da Turquia, e depende apenas de exames médicos para assinar contrato com o Vasco. Esta será a primeira passagem do atleta, natural de Belo Horizonte, pelo futebol brasileiro.

E MAIS: