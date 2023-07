Ex-base de Santos e Goiás, zagueiro avalia Liga do Vietnã e fala sobre adaptação para brasileiros

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 08/07/2023 - 12:39 Compartilhe

O zagueiro Jairo, que no Brasil passou pelas categorias de base de Santos e Goiás, está pela primeira vez atuando no futebol do Vietnã vestindo a camisa do Khanh Hoa. O jogador chegou neste ano e fez uma avaliação sobre a adaptação ao país, além da oportunidade de expansão de um novo mercado para os brasileiros na Ásia.

– É o meu primeiro ano na V-League e com certeza tem sido de muito aprendizado. Apesar de já ter jogado em outras ligas da Ásia, como Índia e Japão, cada país tem a sua dificuldade,e com certeza é uma liga muito competitiva. Eu tenho tido um destaque individual, como alguns gols na temporada. Isso tem me dado uma visibilidade e, consequentemente, ajudado também a minha equipe dentro da competição – comentou Jairo.

Para Jairo, os compatriotas normalmente conseguem se encaixar em quase todas as ligas do mundo. O goiano fica feliz em ser um dos atletas a abrir mercado para os brasileiros no Vietnã.

– Você pode ver que em quase todos os países existem brasileiros competindo, mas, claro, cada país tem as suas particularidades, na questão cultural principalmente. Mas em geral, o Vietnã é um país que tem sempre bastantes brasileiros indo bem na liga. Fico feliz em ter outras pessoas do meu país competindo aqui com a gente. Isso fortalece o futebol ainda mais – avaliou.

+ Uefa e Conmebol anunciam ‘Desafio de Clubes’ entre campeões da Sul-Americana e da Europa League

A temporada neste ano será mais curta no Vietnã. A organização da V-League, como é chamado o campeonato nacional do país, quer deixar o calendário semelhante ao europeu. Após 13 jogos, onde todos os 14 times se enfrentaram, o Khanh Hoa terminou em 11º lugar e vai disputar para ficar na primeira divisão.

– O Khanh Hoa agora vai disputar a fase de permanência na V-League. O campeonato é dividido em dois grupos e os 8 primeiros brigam pelo título, enquanto o restante briga para não cair. Nós temos uma vantagem sobre os últimos e agora vamos lutar com todas as nossas forças para que o clube permaneça na elite na próxima temporada – finalizou.