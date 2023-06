Ex-auxiliar de Jardine, Gustavo Leal assume o comando do Atlético de San Luis e amplia presença brasileira no México

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 21:57 Compartilhe

Gustavo Leal é o novo técnico do Atlético de San Luis, do México. O brasileiro de 37 anos assumiu nesta terça-feira (2) o comando da equipe após a saída do compatriota André Jardine, para o América-MEX, de quem foi auxiliar no clube e anteriormente na Seleção Brasileira sub-23. Leal agora passa a ser o terceiro brasileiro no comando de uma das 18 equipes da Liga MX, além de Jardine e de Tuca Ferretti, do Cruz Azul.

– Este é sem dúvida o passo mais importante da minha carreira até aqui e estou muito feliz por isso. Agradeço à diretoria do clube pela confiança e por me permitir desenvolver meu trabalho. Essa é a confirmação de que o trabalho que vinha sendo feito era positivo e agora espero seguir conseguindo feitos importantes para o Atlético de San Luis – afirmou Gustavo Leal.

– Me sinto muito à vontade com este grupo de jogadores que temos aqui. Já tinha uma confiança muito grande neste elenco e tive a melhor das impressões quando realizamos a primeira sessão de treinamento após assumir o cargo. Acredito muito neste grupo – acrescentou o treinador, que tem no elenco os brasileiros Rodrigo Dourado, Léo Bonatini e Vitinho.

Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Gustavo Leal se notabilizou no Brasil pelo trabalho em Xerém, nas categorias de base do Fluminense, clube no qual participou ativamente do processo de formação de atletas como André, João Pedro, Luiz Henrique e Evanilson, hoje destaques no cenário mundial. No clube, Leal trabalhou como técnico nas categorias sub-15, sub-16, sub-17 e sub-20, além de ter liderado por um ano o projeto do Fluminense na Eslováquia, no STK Samorin.

– Esse período na Eslováquia foi meu primeiro grande teste como técnico de um time de categoria principal e me deu muita confiança para seguir. Trabalhei com jogadores de diferentes nacionalidades e no período em que estivemos lá conseguimos ter o segundo melhor aproveitamento da liga – contou Gustavo Leal.

Em agosto de 2019, Leal deixou o Fluminense para aceitar o convite de André Jardine para atuar como auxiliar na Seleção Brasileira sub-23, para o ciclo olímpico até Tóquio. Depois de dois anos e da conquista da medalha de ouro, ele seguiu com Jardine para o Atlético de San Luis, na mesma função.

Juntos no México, Leal e Jardine levaram o Atlético de San Luis a feitos históricos. Em três torneios disputados desde que a comissão técnica brasileira assumiu, o clube chegou à Liguilla – fase mais adiantada da Liga MX – em duas ocasiões, algo até então inédito. Na última edição, chegou às quartas de final e foi eliminado pelo América-MEX, agora comandado por André Jardine.

Formarão a nova comissão técnica do Atlético de San Luis os também brasileiros Thiago Macedo, Eduardo Quintella, Jefferson Souza e Luis Felipe Batista. A equipe de Gustavo Leal realiza pré-temporada antes de sua estreia na próxima edição da Liga MX, que está marcada para o dia 1º de julho, em casa, contra o Monterrey.

