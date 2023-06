Ex-Athletico projeta nova temporada e analisa primeiro ano na Indonésia: ‘Consegui responder bem a adaptação’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:12 Compartilhe

Em sua primeira temporada na Indonesia, o zagueiro Cleberson foi um dos destaques do Madura United. Tendo sido lançado aos profissionais pelo Athletico, o brasileiro também acumula passagens por Figueirense, Sport, CSA, Juventude e Ituano. O zagueiro fez uma analise das suas atuações com a camisa do Madura United.

– Eu considero que fiz uma primeira temporada boa pelo Madura. Fui a campo 31 vezes, pude estar presente em quase todos os jogos do clube na temporada. Consegui responder bem a adaptação, tive a ajuda dos companheiros brasileiros aqui do clube. Outros brasileiros estão chegando para essa temporada e vou procurar ajudar da maneira que for necessário para que eles também tenham uma boa adaptação – exaltou Cleberson.

– Sabemos da importância de começar bem a temporada, no ano passado conseguimos bons resultados nos primeiros jogos e isso foi muito bom para a gente na sequência do ano. A meta é fazer igual, conseguir venceer nos primeiros jogos a começar pelo jogo de domingo. Vamos entrar focado, concentrado e vamos buscar a vitória – pontuou Cleberson, que ainda destacou a pré temporada da equipe.

– Tivemos uma boa preparação nessa pré temporada, temos um ambiente muito bom no dia a dia. A gente está bastante focado para esse início de temporada e estamos trabalhando bem para que a gente consiga fazer grandes jogos na primeira parte do campeonato – concluiu o ex-jogador do Athletico.