Ex-Athletico e ‘pupilo’ de Felipão, Paulo Turra é anunciado como novo técnico do Santos

Paulo Turra é o novo técnico do Santos. Uma semana após ser demitido do Athletico-PR, o profissional foi anunciado no Peixe, que dispensou Odair Hellmann nesta quinta-feira (22), após a derrota no clássico contra o Corinthians, no dia anterior. O vínculo do profissional com o Peixe será válido por um ano.

O novo comandante santista se apresentará ao elenco neste sáabdo (24), véspera do confronto diante do Flamengo, pelo Campoeonato Brasileiro. A tendência é que ele estreie somente na quinta-feira (29), quando o Peixe encara o Blooming, pela Sul-Americana, mesmo já estando eliminado na fase de grupos da competição continental.

Turra foi auxiliar-técnico de Luiz Felipe Scolari entre 2017 e 2022, tendo passado por Guangzhou Evergrande, da China, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Athletico-PR. com o pentacampeão mundial. Assumiu o comando do Furacão nesta temporada, após Felipão optar por abandonar a função de treinador e se tornar diretor técnico da equipe paranaense. No entanto, Scolari mudou de ideia na semana passada e aceitou uma proposta para dirigir o Atlético-MG. A direção do Athletico, então, optou por também demitir os profissionais levados por Felipão, incluindo Turra, que tinha 73% de aproveitamento à frente do CAP e vinha de um título do campeonato estadual no Paraná.

Paulo Turra é o sétimo técnico contratado pela atual administração santista, que iniciou em janeiro de 2020. Além do atual comandante, também foram trazidos pelas mãos do presidente Andres Rueda e as suas equipes: Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabián Bustos, Lisca e Odair Hellmann.