Everton Ribeiro valoriza vitória, mas reconhece dificuldade do Flamengo na temporada 

Neste domingo (25), mesmo após uma atuação bem abaixo do esperado, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Capitão do Fla, Everton Ribeiro falou sobre a importância do resultado e a busca por constância.

– Precisávamos dessa vitória. É um jogo fora de casa e a gente vem tendo dificuldade de fazer bons jogos. O Sampaoli cobrou e conseguimos dar essa resposta. Eu fico feliz de fazer um gol, ainda mais de cabeça, que eu brinco que é o meu forte. Poder ajudar a equipe é bom. Temos que diminuir os erros e ter uma constância maior e facilidade nos jogos -, disse, ao final do duelo.

Everton Ribeiro não teve uma boa apresentação neste domingo (25), e deixou bastante a desejar dentro de campo. Entretanto, foi o autor do segundo gol do Flamengo na partida. O camisa 7 recebeu de Gerson e, de cabeça, estufou as redes do Santos. Com a vitória, o Flamengo chega aos 22 pontos e volta ao G-4, assumindo a terceira colocação na tabela. O próximo compromisso pelo Brasileirão será no sábado, 1 de julho, contra o Fortaleza.

Antes de voltar a pensar no Brasileirão, no entanto, o Flamengo precisa focar na constância citada por Everton Ribeiro visando o próximo desafio: o jogo contra o Aucas, pela Copa Libertadores. A partida é a última da fase de grupos do torneio, vale a classificação e o primeiro lugar do Grupo A.

Flamengo e Aucas vão se enfrentar na próxima quarta-feira (28), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). Para se classificar em primeiro do grupo, o Fla precisa vencer e torcer por um tropeço do Racing.