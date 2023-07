Éverton Ribeiro pode receber proposta do São Paulo? Talvez. Entenda a situação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 15:32 Compartilhe

Se vem atravessando uma janela de transferências relativamente sem nenhuma movimentação, o São Paulo usa o tempo que ainda resta para tentar garantir a Dorival Júnior pelo menos nomes que possam reforçar o elenco no ano que vem. É assim com Erick, ponta do Ceará que tem um pré-acordo definido com o Tricolor, que tenta (sem sucesso até o momento) antecipar sua chegada. E agora vai ser assim com o meia Éverton Ribeiro, multicampeão e ídolo do Flamengo.

Nos últimos dias vem sendo grande a divulgações de informações sobre o interesse do clube do Morumbi no experiente jogador de 34 anos que, assim como Erick no Nordeste, tem vínculo só até o final do ano com os cariocas. Ou seja, poderia assinar um acordo com o Tricolor para defender a equipe a partir de janeiro.

Pelo lado são-paulino, Ribeiro é um sonho desde os tempos em que ainda defendia o Cruzeiro. Recentemente, o fato do técnico atual do clube e o antecessor terem trabalhado no Flamengo com o jogador, inclusive dado a tarja de capitão a ele, ajudou ainda mais na avaliação interna sobre suas capacidades técnicas e de liderança.

Mas o que impede os dirigentes tricolores de oferecerem um contrato ao meia? O Lance! apurou que o interesse do jogador. Não, Ribeiro não rejeitou de imediato o São Paulo. Mas segundo fontes revelaram à reportagem, o jogador espera pela desistência oficializada do Flamengo em seu futebol para poder , aí sim, decidir o futuro. E que não envolve somente o Morumbi.

Segundo o site ‘Coluna do Fla’, o vice-presidente de futebol do clube da Gávea, Marcos Braz, revelou que “na hora certa” irá procurar Everton Ribeiro para conversar sobre a renovação.

Enquanto isso, pelos lados do Morumbi há um misto de empolgação com ceticismo. O plano é aguardar o fechamento da janela para levar o assunto adiante e, quem sabe, fazer uma proposta. Até porque somente depois o clube do Morumbi saberá, de fato, quanto poderá gastar. E tentar satisfazer mais um desejo de Dorival.

