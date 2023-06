Everton Ribeiro avalia nível do Flamengo no atual momento da temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 20:14 Compartilhe

No último domingo (25), o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar favorável, o Fla encontrou muitas dificuldades durante o confronto e apresentou falhas preocupantes para o restante da temporada. O assunto, inclusive, virou tema da entrevista de Everton Ribeiro à FlaTV.

Everton Ribeiro foi eleito o craque do Flamengo na rodada e, por este motivo, foi o convidado do quadro ‘Resenha do Craque’, da FlaTV. Em entrevista, o capitão analisou o atual nível do time e garantiu que ainda há muito o que evoluir, mas disse que o trabalho vem sendo intenso nos treinos.

– Eu acho que ainda tem muito a evoluir. A gente até comenta que a gente faz muito mais coisas no treino e não consegue colocar no jogo. Acredito que isso é questão de adaptação e confiança para poder fazer 100%. Às vezes, é um jogo mais arriscado, mas a gente tem qualidade, os treinamentos e a confiança do treinador para fazer. A gente está num processo de evolução e tem muito para crescer. É um momento importante, de meio para final das competições, e a gente espera chegar forte em todas a competições que a gente está – disse.

Sem muito tempo para trabalhar, o Flamengo já foca no próximo compromisso da temporada: o jogo contra o Aucas, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será disputada no Maracanã, na quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília).

