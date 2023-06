Everson, do Atlético-MG, é alvo de racismo no Paraguai; clube encaminha imagens à Conmebol

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 22:37 Compartilhe

Após o empate que selou a classificação do Atlético-MG às oitavas de final da Libertadores, o goleiro Everson, da equipe brasileira, foi alvo de racismo. Da arquibancada do Defensores del Chaco, um torcedor do Libertad-PAR fez um gesto que faz alusão a um macaco em direção ao arqueiro do Galo.

Nas redes sociais, o clube alvinegro publicou as imagens e cobrou uma punição severa por parte da Conmebol, entidade que regulamenta o futebol sul-americano. O clube, na figura do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, encaminhou as imagens ao delegado da partida e desejou força ao goleiro.

O Atlético registrou imagens dos lamentáveis insultos racistas e o diretor de futebol do Clube, Rodrigo Caetano, as encaminhou de imediato ao delegado da partida, para dar conhecimento do ocorrido à Conmebol. pic.twitter.com/PiGK82zuBv — Atlético (@Atletico) June 28, 2023

Essa não é a primeira vez que algum membro da delegação do Atlético-MG é alvo de racismo. Em fevereiro, durante a chegada do Galo para o jogo contra o Carabobo-VEN, no Estádio Olímpico de Caracas, alguns atletas sofreram ataques racistas e xenofóbicos. Na oportunidade, a partida terminou empatada em 0 a 0. Relembre:

O Clube Atlético Mineiro repudia veementemente as ofensas racistas e xenofóbicas dirigidas à nossa delegação durante a chegada do time ao estádio Olímpico de Caracas. pic.twitter.com/L2SAnij7ge — Atlético (@Atletico) February 22, 2023

Segundo o que apurou a Rádio Itatiaia, o caso de Everson no Defensores del Chaco será registrado em súmula pelo arbitro da partida, o argentino Fernando Rapallini.