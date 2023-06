Everson, do Atlético-MG, diz que poderia ter reagido mais rápido para evitar gol do Flu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:30 Compartilhe

O empate do Atlético-MG com o Fluminense, por 1 a 1, em Volta Redonda, pela 11ª do Campeonato Brasileiro, deixou uma sensação de que o Galo poderia ter saído com os três pontos. Mas o gol de Samuel Xavier, que garantiu o empate do tricolor, gerou opiniões divergentes entre os torcedores atleticanos, pois há dúvida se o goleiro Everson falhou no chute de fora da área, ou se não era uma bola defensável. O arqueiro alvinegro disse que a quantidade de jogadores na sua frente, perto da área atrapalhou a visão da bola.

– Se não tivesse ninguém na minha frente, provavelmente eu pegaria. Mas foi um chute que o Samuel Xavier foi muito feliz. É uma bola que ela sai fora do gol e ela volta para o gol. Mas tinham cinco, sete pessoas na minha frente. Eu não consegui ver o ponto de partida da bola e, quando eu vi, ela já tinha passado por muita gente.

Everson comentou que seu tempo de reação poderia ter sido melhor, se tivesse melhor visão, porém, não tirou o mérito do chute do jogador do Tricolor.

-Acho que ali faltou um pouco de tempo de reação. Se não tivesse ninguém na frente, seria mais fácil de reagir. É uma bola difícil. Acho que teve mais mérito do batedor do que se fosse possível pegar ou não-

O empate manteve o Atlético na quarta posição, com 19 pontos e e torce para os rivais diretos não vencerem, pois pode perder posições na classificação. O próximo duelo do Galo pelo Brasileirão é contra o Fortaleza, no Castelão, sábado(24), às 18h30.

E MAIS: