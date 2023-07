Evento em Sorocaba (SP) marca o lançamento de apoio de marca a atletas de Beach Tennis da Arena Resenha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 20:14 Compartilhe

Em cerimônia realizada no Resenha Beach Tennis, em Sorocaba (SP), na noite desta segunda-feira, foi apresentada a nova Equipe Vitafor de Beach Tennis que conta com vários dos melhores atletas do Brasil. O evento teve também o lançamento oficial do Núcleo de Alto Rendimento Juca BT comandado por Juca Russo, ex-técnico da Seleção Brasileira juvenil.

A Equipe Vitafor, empresa líder do segmento de suplementos nutricionais, conta com Raquel Iotte , atleta atualmente colocada em 18° do Ranking Mundial ITF , bem como Gustavo Russo, 18º do mundo e campeão de quatro torneios na temporada, jovem de apenas 21 anos, Giovanni Cariani, que venceu dois torneios com Gustavo, está entre os 25 do mundo e tem apenas 20 anos, além de Daniel Schmitt (26º), Gabriel Santos (30º), Giovanni Bueres e o jovem de 19 anos, Augusto Russo, já entre os 75 melhores do mundo, e a atleta profissional e comunicadora Jana Arouca, que é uma referência no Segmento através das transmissões do esporte via Canal streaming PlayBT.

“Estou muito contente em fazer parte dessa equipe, é importante não só para nós como para o esporte ter uma empresa tão grande entrando no mundo do Beach Tennis. Fico feliz em poder contar com excelentes produtos tanto para o meu dia-a-dia e competições”, destacou Gustavo Russo.

“Importante demais para o nosso esporte a chegada de grandes empresas como a Vitafor, carregada de valores, propósito e credibilidade. Traz uma seriedade para o nosso processo de profissionalização plena do esporte. Temos só que comemorar e agradecer”, destacou Jana Arouca.

O dia também teve o lançamento oficial do Núcleo de Alto Rendimento Juca BT para juvenis comandado pelo ex-técnico da Seleção Brasileira juvenil, Juca Russo, em parceria com a arena Resenha e que também conta com o patrocínio da Vitafor.

“O lançamento do núcleo significa alcançar um patamar de evolução rumo à profissionalização e excelência do esporte, há muito tempo almejada por nós. E isso só se torna possível com a somatória de esforços junto a grandes marcas que sintonizam nos mesmos propósitos, como a Vitafor. É o momento de celebrar e trabalhar bastante”, disse Juca Russo que é responsável pela revelação de vários talentos do Beach Tennis nacional.

“O Resenha enxerga esse surgimento e desenvolvimento do núcleo como um degrau importante na profissionalização do beach tennis e na construção dos valores desses jovens, pois, promovendo a sinergia entre todas as pontas- arena, atleta e patrocinador – ganham mais visibilidade e capturam um novo share de atenção. O Resenha é um espaço familiar que entende as necessidades e desejos dessa geração que cresce diariamente, inserida no esporte, e está preparado para acompanhar a trajetória de cada um, dando asas e acreditando no presente e no futuro”, destacou Livia Vendramini, sócia-proprietária do Resenha.