Evans vence corrida caótica da Fórmula E em Roma

ROMA, 15 JUL (ANSA) – O piloto neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, venceu neste sábado (15) a corrida caótica da Fórmula E em Roma, na capital da Itália, que foi marcada por um acidente impressionante.

Um engavetamento de oito carros, sendo um deles do piloto brasileiro Lucas di Grassi, chegou a interromper a disputa.

Ninguém ficou ferido nas colisões.

Depois da limpeza da pista, a relargada contou com apenas 12 carros, e Evans levou a melhor, conquistando sua terceira vitória consecutiva, seguido de Nick Cassidy, da Envision Racing, – o novo líder do campeonato – e Maximilian Gunther, com a Maserati. Já o brasileiro Sérgio Sette Câmara ficou em nono lugar.

“Foi uma corrida difícil, mas apesar dos erros, tudo funcionou, graças também à estratégia alterada durante a corrida. Além disso, amanhã será muito difícil porque todos estão muito cansados”, admitiu Evans ao Sport Mediaset no final da corrida.

(ANSA).