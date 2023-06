Estreia de Malcom na Seleção Brasileira faz Corinthians de 2015 igualar feito do São Paulo de Telê Santana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 16:15 Compartilhe

A estreia de Malcom na Seleção Brasileira, durante a vitória por 4 a 1 sobre Guiné, colocou o time do Corinthians campeão em 2015 na história. Agora, todos os titulares da equipe que conquistou o sexto título do Brasileirão pelo Timão tiveram alguma passagem com a Amarelinha, seja antes ou depois da taça.

O time-base do Timão na campanha que rendeu o título do Brasileirão em 2015 tinha: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos (Arana/Uendel); Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love. Fábio Santos deixou o time no meio da temporada, e Arana foi o titular nos jogos decisivos.

Além dos onze citados, Edu Dracena e Rodriguinho, reservas importantes na conquista, também foram convocados para defender a seleção brasileira durante suas carreiras. Os dados são do jornalista Tomás Rosolino, do portal Meu Timão.Timão teve 71% de aproveitamento no título de 2015 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Nenhuma equipe teve todos os seus titulares convocados pela Seleção Brasileira, seja antes ou depois do título brasileiro. O São Paulo do técnico Telê Santana, campeão em 1991, foi o último time a conseguir tal feito.

Considerando seleções estrangeiras, outros três jogadores campeões brasileiros com o Corinthians em 2015 já tiveram passagem por seus respectivos times nacionais: Mendoza, Romero e Guerrero.

