Estreia de Jean Lucas pelo Santos tem chapéu, assistência e cansaço

Segundo reforço do Santos na janela do meio do ano, o meia Jean Lucas fez a sua estreia pelo clube no último domingo (23), quando o Peixe empatou em 2 a 2 com o Botafogo, pelo Brasileirão.

Mesmo estando há quase oito meses sem jogar, o novo camisa 8 santista foi escalado como titular pelo técnico Paulo Turra. Em uma formação com Lucas Lima aberto pela direita e Mendoza na esquerda na fase ofensiva, Jean foi o meio-campista que mais ditou o ritmo da equipe alvinegra, principalmente na primeira etapa.

Falando bastante e pedindo a aproximação dos companheiros, Jean Lucas buscou uma dinâmica mais intensa na parte central, mas, algumas vezes, foi prejudicado por alguns atletas do Peixe estarem em uma sintonia mais lenta.

De toda forma, foi de Jean a assistência para o primeiro gol do Santos, marcado pelo centroavante Marcos Leonardo, ainda no primeiro tempo. O meia achou um passe preciso para o centroavante, que cortou o zagueiro Adryelson, do Fogão, e tocou na saída do goleiro Lucas Perri.

No fim do primeiro tempo, o reforço santista foi responsável por deixar o lateral botafoguense Di Plácido sem pai nem mãe. Em uma bola quase perdida pela lateral, o jogador do Peixe deu um chapéu seco no adversário e avançou, mas na hora de bater cruzado foi travado e ganhou o escanteio.

Na segunda etapa, porém, Jean Lucas não conseguiu manter o ritmo. O meia já não estava na mesma sintonia da etapa inicial, tanto que foi substituído por Luan Dias, aos 27 minutos.

Mesmo assim, o novo (velho) meia do Peixão foi eleito pela detentora dos direitos de transmissão o melhor atleta em campo, superando até mesmo o companheiro Marcos Leonardo, que foi às redes duas vezes.

– Muito feliz de receber esse prêmio depois de muito tempo sem jogar, graças ao grupo. Estamos unidos, trabalhamos bem na semana. Claro que queríamos a vitória, mas infelizmente não aconteceu. Vamos trabalhar forte nessa semana para fazer um bom jogo no Rio de Janeiro – afirmou em entrevista à TV Globo ao fim da partida.