Estreantes do Vasco não empolgam em derrota para o Corinthians; veja os números

O Vasco estreou três jogadores no último sábado, na derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na Neo Química Arena. Dois deles, Bruno Praxedes e Sebastian Ferreira, foram titulares, enquanto Paulinho entrou no intervalo da partida.

Todos foram apresentados na semana passada e mesmo com poucos treinos receberam a confiança do técnico Ramon Díaz. Nenhum deles conseguiu brilhar na partida, mas mostraram que podem ser úteis no decorrer do Campeonato Brasileiro.

Praxedes

Meia de origem, o jogador chegou para suprir uma carência do elenco do Vasco e foi titular logo em sua estreia. Praxedes melhorou a saída de bola do time e deu bons passes que geraram jogadas de perigo, como na pré-assistência para o chute de Sebastian Pereira, no primeiro tempo, e na assistência para Gabriel Pec, no começo do segundo.

Sebastian Ferreira

Novo camisa 9 do Vasco, o paraguaio mostrou qualidade em jogar de costas para os zagueiros adversários, conseguindo criar boas jogadas de pivô. Faltou pontaria para marcar, tendo ao menos duas grandes chances. Na primeira, recebeu de Figueiredo dentro da área e livre de marcação, mas chutou para fora. No segundo tempo, cabeceou com perigo, mas errou o alvo.

Paulinho

Contratado com boa expectativa por ter sido um pedido do técnico Ramon Díaz, Paulinho entrou no intervalo e deu mais dinâmica ao meio-campo do Vasco, com movimentação e rapidez nos passes. No entanto, a estreia foi desastrosa por cometer um pênalti infantil, justamente quando o time conseguiu diminuir a desvantagem no placar.