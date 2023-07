‘Estou me divertindo mais do que nunca jogando tênis’, diz Eubanks

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 19:05 Compartilhe

Algoz do brasileiro Thiago Monteiro na primeia rodada de Wimbledon, o norte-americano Christophe Eubanks foi eliminado pelo russo Daniil Medvedev nas quartas de final e conversou com os jornalistas após a eliminação em que exaltou sua evolução.

“Tudo isso me dá muita confiança na minha capacidade de competir com alguns dos melhores do mundo, talvez isso não estivesse claro para mim alguns anos atrás. Estou gostando da gira, vamos ver onde isso me leva na minha carreira, quero continuar trabalhando duro como tenho feito”, declarou Eubanks logo após ser eliminado de Wimbledon, nas quartas de finais do torneio, sua melhor campanha em um Gand Slam, em que chegou vindo do título do ATP 250 de Mallorca, na Espanha.

“Provavelmente estou me divertindo mais do que nunca jogando tênis, então tentarei manter esse ritmo, veremos aonde isso me leva. Não quero colocar meta, já fiz isso no passado e não deu certo”, finalizou.