Estônia x Bélgica: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelas Eliminatórias da Euro

A Bélgica visita a Estônia nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias da Euro 2024. O time belga vem de empate contra a Áustria por 1 a 1 no último final de semana, assim como os donos da casa, que ficaram no mesmo placar diante do Azerbaijão na rodada mais recente.

A seleção da Estônia busca sua primeira vitória na atual edição de Eliminatórias. O time do leste europeu nunca participou de uma Euro ou de uma Copa do Mundo. Por sua vez, a Bélgica vem de mais um episódio de crise interna envolvendo seus jogadores; o goleiro Thibaut Courtois abandonou a concentração da seleção após divergências sobre a faixa de capitão.

FICHA TÉCNICA

Estônia x Bélgica

Eliminatórias da Euro 2024

Grupo F – 4ª rodada

Data e horário: 20/06/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Le Coq Arena, Tallinn (EST)

Árbitro: John Beaton (ESC)

Assistentes: Daniel McFarlane e Douglas Potter (ESC)

VAR: David Coote (ING)

Onde assistir: SporTV 5

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTÔNIA (Técnico: Thomas Häberli)

Hein; Peetson, Mets e Kuusk; Lukka, Miller, Kait, Vassiljev e Sinyavskiy; Anier e Sappinen.

BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Bodart; Faes, Bornauw e Theate; Castagne, Vranckx, Tielemans, Vanaken e Carrasco; Openda e Lukaku.

