!Essa é nova! Goleiro Bento faz ‘alerta’ inusitado aos torcedores do Athletico; entenda

O goleiro Bento, do Athletico-PR, fez um alerta inusitado aos torcedores do clube após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians no último sábado (24). O atleta pediu à torcida presente na Ligga Arena, em Curitiba, para tomar cuidado ao “F1” (abreviação da gíria “fumar um”, ou seja, fumar um cigarro de maconha), dando a entender que a fumaça estava atrapalhando a sua concentração na partida.

– Galera que gosta de F1 (não da corrida), pega leve da próxima vez, ainda bem que não veio chute no 1º tempo ali – escreveu no Twitter usando emojis de risada.

A publicação do goleiro do Furacão ultrapassou a marca de 30 mil curtidas menos de 24 horas depois de postada, número maior até do que a quantidade de seguidores de Bento na rede social utilizada. O atleta arrancou risadas dos internautas.

Apesar da “reclamação”, Bento conseguiu terminar a partida sem sofrer gols. O Athletico venceu o Corinthians com gol de Vitor Roque, marcado ainda na primeira etapa. O Furacão é o 7º colocado de momento no Brasileirão, mas pode ser ultrapassado por Internacional e Bragantino até o final da rodada.

Galera q gosta de F1 (não dá corrida) pega leve na próxima vez, ainda bem q não veio muito chute no 1 tempo ali ???????????????? — Bento Krepski (@Bentokrepski) June 25, 2023

Um dos grandes destaques do Athletico desde que assumiu a titularidade, Bento é cotado para se transferir ao Benfica, de Portugal. O atleta assumiu o interesse do clube português e disse que sonha em jogar na Europa, mas está focado no clube paranaense até o fim do contrato.