Esquiva Falcão disputa título mundial no boxe; veja data e onde assistir

Primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe, a prata nos Jogos de Londres, em 2012, Esquiva Falcão pode se sagrar campeão mundial dos médios pela Federação Internacional de Boxe (FIB) neste sábado, dia primeiro de julho. O Combate mostra todas as sete lutas do card, a partir das 13h, com a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Ana Hissa e Daniel Fucs.

O capixaba, líder do ranking e invicto como profissional, com 30 vitórias no cartel, sendo 20 delas por nocaute, enfrenta o alemão de origem italiana Vincenzo Gualtieri, terceiro melhor do ranking e também sem derrotas, na cidade de Wuppertal, na Alemanha.

Nas redes sociais, o brasileiro postou uma foto na última quinta-feira (22) a caminho da Alemanha e agradeceu o apoio de todos:

– Indo para Alemanha buscar o meu cinturão mundial. Obrigado Deus por tudo. Dia 1 de julho vamos para a luta mais importante da minha vida. Obrigado a todos. Estou muito confiante e 200% preparado – disse o pugilista em uma de suas mídias.