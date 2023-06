Esquema e aspecto físico: o que esperar do Flamengo ‘pós-Data Fifa’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Flamengo volta aos gramados nesta quinta-feira (22), para enfrentar o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, após 11 dias sem jogar por conta da data Fifa. Durante o período, Sampaoli aproveitou o tempo para recuperar o aspecto físico dos atletas, além de deixar o time ainda mais por dentro do seu estilo de jogo.



Agora, chegou a hora de colocar em prática tudo aquilo que foi trabalhado no período sem partidas. Entre o aspecto físico e o esquema, o LANCE! analisa o momento do Flamengo e como ele chega ao duelo diante do Bragantino, que pode colocá-lo mais perto da liderança do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro chega a Bragança Paulista com sua maior série invicta da temporada: são 10 jogos sem perder com Sampaoli, uma virada de chave importante após espiral negativa no início do ano. Atualmente, o Flamengo é um dos times mais perigosos do futebol brasileiro e, com os atletas longe do departamento médico, tudo tende a melhorar ainda mais.



Arrascaeta, Everton Ribeiro, Léo Pereira e Wesley, por exemplo, realizaram diversos trabalhos durante a data Fifa para fortalecer ainda mais o aspecto físico. A expectativa é de que todos estejam 100% para a sequência da temporada, após sofrerem com problemas musculares e pancadas. Por outro lado, Gabigol e Matheus França não se recuperaram a tempo de viajarem com a delegação, mesmo com as atividades específicos de recuperação.

Sampaoli passa instruções durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Outra preocupação é com relação aos jogadores entregues a seleções. Ayrton Lucas, Pedro, Erick Pulgar, Vidal e Varela estão com a delegação em São Paulo, mas ainda dependem do aval do departamento médico para saber se têm condições de atuarem por 90 minutos. A tendência é de que eles estejam à disposição de Sampaoli, mas tenham minutagem reduzida.



O único caso diferente deve ser Pedro, que atuou por apenas 40 minutos pela Seleção. Por não ter Gabigol no ataque, Sampaoli pode optar pela titularidade do centroavante, com descanso no segundo tempo. No mais, o argentino tem tudo para repetir a base da equipe que vem conseguindo resultados positivos.



Dessa forma, uma provável escalação do Flamengo para o duelo desta quinta-feira é: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo (Everton Cebolinha), Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro.

Flamengo e Bragantino se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (22), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 19 pontos conquistados, cinco a menos que o líder Botafogo, ou seja, uma vitória pode o colocar mais próximo da ponta.