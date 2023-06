‘Esquecido’ no Santos, zagueiro da base pode ganhar espaço com Odair após saídas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O Santos pode enfrentar problemas no futuro com o sistema defensivo. Diante de uma possível ‘debandada’ de zagueiros, a solução para esse problema pode ser caseira. Atualmente ‘esquecido’ no elenco do Peixe, o defensor Alex Nascimento busca oportunidades com a camisa do Alvinegro Praiano.

Na próxima janela, o time do litoral paulista tem a possibilidade de perder três atletas da posição. Eduardo Bauermann, que após se envolver com esquemas de apostas esportivas, está encaminhado para o futebol turco; Maicon, que busca rescisão contratual, e pode acertar ida para o Vasco; e Luiz Felipe que, segundo apuração do Lance!, cogita novos desafios para sua carreira.

Neste cenário, Alex pode conquistar uma oportunidade para demonstrar seu futebol. Entre suas características, ser canhoto traz consigo um diferencial, pois junto de Leonardo Zabala, que deve perder o restante da temporada por conta de lesão, o atleta é o único com esse aspecto.

CARREIRA DO ZAGUEIRO

Revelado pelo Santos, o jovem defensor, de apenas 24 anos, também passou pelas bases do São Paulo e do Fluminense. Na sua trajetória profissional, conseguiu algumas aparições no profissional do time da Vila Belmiro, mas apenas quando foi emprestado para o Famalicão, de Portugal, em 2021 que conseguiu uma sequência maior.Alex está no Santos desde 2019 (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

LESÃO RECENTE

Um dos fatores para o zagueiro ainda não ter sido usado na temporada foi sua recente lesão, que foi causada no final de 2022. Após sofrer um edema muscular no adutor da coxa esquerda durante a vitória por 3 a 2 contra o Atlético-GO, o problema se agravou e foi constatada uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior.

Para conquistar a recuperação plena, o jogador passou por meses de fisioterapia e só voltou a estar disponível em abril deste ano.

PLANEJAMENTO DO SANTOS

Assim como foi na janela do começo de 2023, o Peixe deve seguir na procura por um zagueiro para o seu elenco.

O Santos monitora o mercado, já demonstrou anteriormente preferência por zagueiros canhotos e, com as vagas geradas no elenco, a posição deve receber, no mínimo, um reforço na metade da temporada.

