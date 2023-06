Esposa de Sergio Rico atualiza estado de saúde do goleiro após coma induzido

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:06 Compartilhe

Uma semana após sair do coma induzido, Sergio Rico, goleiro do Paris Saint-Germain, apresentou melhora. De acordo com a esposa do atleta, Alba Silva, afirmou que o marido já a chama pelo nome e que a memória do jogador espanhol está “ótima”.

– Está melhorando, pacientemente, mas passo a passo. Já nos chama pelo nome, sabe perfeitamente quem somos, a memória é ótima. Espero que saia o mais rápido possível (dos cuidados intensivos). Mas os médicos precisam ter certeza e ainda não decidiram – disse Alba à “Telecinco”.

– Acho que não (sobre Rico se lembrar do acidente), mas vamos ter que esperar até que ele consiga se expressar de verdade. Estamos apenas tentando, por enquanto, fazer com que ele se sinta bem, tranquilo – completou a esposa do goleiro do PSG.

Há cerca de um mês, Sergio Rico caiu de um cavalo em um passeio em Sevilha, na Espanha. Após a queda, o goleiro teria sido atingido pelo animal na região da cabeça. Desde então, o jogador está internado no Hospital Universitário Virgen del Rocio.

