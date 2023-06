Esposa de Paquetá revela quase ter abortado primeiro filho: ‘Milagre na minha vida’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 20:52 Compartilhe

Esposa de Lucas Paquetá, a influenciadora Duda Fournier revelou ter vivido uma situação delicada na gravidez do primeiro filho, Benício. No podcast “PodDelas”, a mulher afirmou que sofreu um princípio de aborto no dia do aniversário do jogador.

– O Benício foi um milagre da minha vida. No dia do aniversário dele (Paquetá), eu fiz uma festa surpresa e, quando levantei da cadeira, tinha uma enxurrada de sangue. Quando o médico viu, ele falou: ‘olha, está tudo bem’. Ele falou exatamente assim: ‘foi um princípio de aborto e parou não sei porquê’ – contou.

– Fiquei dois meses em repouso total, não queria passar novamente pela dor de novo. Até ele nascer foi tenso porque eu tinha medo de qualquer coisa, mas ele nasceu com muita saúde – contou a influenciadora, que também é mãe de Felippo, filho mais novo do casal.

Paquetá e Duda se conheceram no Flamengo, quando o jogador ainda atuava pelo Rubro-Negro, enquanto a influenciadora era estagiária de Nutrição do clube. Atualmente, o meia da Seleção Brasileira joga no West Ham, depois de passagens por Milan e Lyon.

