Esposa de Lewandowski é convidada para lutar em liga profissional de MMA

Esposa do atacante Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, foi convidada para participar de uma liga de MMA na Polônia. No podcast pessoal, a mulher falou sobre a situação e disse que iria conversar com o marido sobre o assunto.

– Falei que teria que conversar com o meu marido antes. Saí da reunião e, depois de uma hora, apareceu a informação na mídia. Meu marido soube pela imprensa e me perguntou: ‘Anna, o que você está fazendo? O que são esses artigos? – comentou Anna.

O convite foi feito por Slawomir Peszko, dono da KSW, que é uma das competições de artes marciais mais importantes da Europa. Aos 34 anos, Anna é uma ex-carateca com mais de 30 medalhas na carreira, incluindo um bronze no Mundial de 2009.

Hoje, Anna Lewandwoska tem uma empresa de refeições dietéticas e atua como personal trainer. A mulher é casada com o atacante do Barcelona desde 2013, quando o polonês ainda atuava pelo Borussia Dortmund, da Alemanha.

