ESPN renova contratos de Fernando Campos, Camilla Garcia e Nathalia Ferrão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:44 Compartilhe

Reforçando sua equipe de talentos, a ESPN renovou os contratos de três profissionais do futebol neste mês de junho. A lista inclui a narradora Camilla Garcia e os comentaristas Fernando Campos e Nathalia Ferrão.

Os jornalistas atuam diretamente na cobertura de competições como Libertadores e Sul-Americana, além do futebol internacional e dos programas diários da emissora.

+ Botafogo vai ao mercado? Confira treinadores estrangeiros livres no mercado

Especialista em futebol, Fernando Campos participa das principais atrações jornalísticas da grade diária da ESPN, incluindo SportsCenter, ESPN FC e ESPN F90.

+ Narrador relembra polêmica frase sobre torcedores do Flamengo: ‘Não é pejorativo’

Completando um ano na emissora, o comentarista fez dupla com o apresentador Alex Tseng nas transmissões do “Grande Área”, atração exclusiva do Star+ que estreou na última temporada.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Também com seu vínculo estendido, Nathalia Ferrão é integrante do ESPN F360, atração matinal que abre a programação diária ao vivo do canal, e comenta os jogos da Libertadores, Sul-Americana e futebol feminino na ESPN.

+ Internautas apontam ausência de Cristiane e criticam convocação

Além disso, Nathalia integra o Mina de Passe, que terá edições especiais durante a Copa do Mundo Feminina e vai ao ar semanalmente nas noites de sexta-feira.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Já Camilla “Milla” Garcia é uma das três narradoras femininas que comandam as transmissões de jogos da Libertadores e Sul-Americana na ESPN, ao lado de Luciana Mariana e Elaine Trevisan. Milla também atua com futebol internacional, futebol feminino e, na última temporada, integrou a equipe de locutores da NBA, que foi um sucesso de audiência para a ESPN.