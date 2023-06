ESPN exibe Draft da NBA ao vivo para abrir temporada 2023/2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 15:51 Compartilhe

Após a grande temporada de 2022/2023, a NBA volta à ação na ESPN e no Star+. O NBA Draft 2023 reúne os jovens atletas da modalidade, e as 30 franquias americanas vão escolher suas potenciais estrelas.

O futuro das equipes passará por esse grande evento, exibido ao vivo na ESPN 2, na próxima quinta-feira, às 20h30 (de Brasília).

E para enriquecer ainda mais as informações sobre os jogadores, a transmissão do NBA Draft contará com a presença do jornalista Leonardo Sasso, do LiveBasketball Br; especializado em basquete universitário dos Estados Unidos.

Leonardo se juntará ao narrador Ari Aguiar e ao comentarista Guilherme Giovannoni para acompanhar todos os detalhes do Draft que determinará os destinos dos novos talentos das franquias da NBA.

O evento deste ano é um dos mais antecipados dos tempos recentes por contar com o francês Victor Wembanyama, projetado como um dos maiores talentos do esporte neste século. O armador Scoot Henderson deverá ser outro nome disputado entre os times.

Por sorteio, o San Antonio Spurs será o primeiro a escolher um jogador — e dificilmente ficará sem Wembanyama. Charlotte Hornets e Portland Trail Blazers chegam na sequência. O atual campeão Denver Nuggets fica atrás da fila e poderá escolher um jogador apenas na segunda rodada.

