Especulado em gigantes europeus, presidente do Napoli confirma Victor Osimhen na próxima temporada

Em apresentação do novo uniforme do Napoli, o presidente Aurelio De Laurentiis confirmou a presença de Victor Osimhen para 2023/24. O atacante nigeriano se destacou no Campeonato Italiano, terminando como artilheiro e um dos melhores jogadores, e despertou interesse de gigantes europeus.

– Veremos Osimhen vestindo nossa camisa na próxima temporada, com certeza. Se uma proposta mais do que ‘indecente’ chegar, vamos seguir em frente e encontrar outro grande talento, como fizemos com Kvaratskhelia e Osimhen – disse.

– Quando tivemos Osimhen fora por oito jogos, vencemos todos com outros jogadores. Estamos convencidos de que sabemos trabalhar de uma determinada maneira – concluiu.

Após anos difíceis, o Napoli voltou a vencer a Serie A após 33 anos, com muita ajuda do atacante, ao lado da contribuição de outros jogadores. Com o destaque, Osimhen despertou interesse de clubes como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Manchester United, mas nenhuma oferta foi oficializada. O contrato do atacante é até junho de 2025.