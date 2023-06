Escalação do Corinthians: Murillo não treina e pode ser desfalque no clássico contra o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 21:11 Compartilhe

Ausência nos treinamentos da semana passada, por conta de uma infecção na garganta, o zagueiro Murillo seguiu fora da atividade do Corinthians nesta segunda-feira (19). Assim, o jogador pode ser desfalque do Timão no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro.

No lugar do defensor, outro garoto da base foi escalado: Caetano. A tendência é que ele forme a zaga corintiana ao lado de Gil, já que Bruno Méndez, que também é opção, está entregue à seleção uruguaia, que joga nesta terça-feira (20), às 20h30 (horário de Brasília), em Montevidéu contra Cuba.

Para completar o trabalho realizado nesta tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo convocou dois zagueiros da equipe sub-20: Renato e João Pedro Tchoca.

A diretoria corintiana está no mercado em busca de um jogador para a posição, já que no momento o Corinthians conta apenas com quatro jogadores para a posição: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo, sendo que Méndez alterna a função com a de lateral-direito, além de viver um imbróglio contratual, já que o seu vínculo com o clube alvinegro termina em dezembro e ele ainda não respondeu se aceita a proposta de renovação contratual. Lucas Veríssimo chegou até acerto firmado, mas o Benfica, de Portugal, que detém os direitos do ex-santista até junho de 2026, não liberou emprestar o jogador sem compensação financeira.

No penúltimo trabalho antes do clássico contra o Peixe, na Vila Belmiro, Luxa comandou um trabalho tático e de posicionamento seguido de outro de organização ofensiva, com passes, cruzamentos e finalizações. O encerramento da preparação para o jogo contra o Santos acontecerá nesta terça-feira (20), novamente no período da tarde.

A provável escalação corintiana para a partida é: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Ruan Oliveira; Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes.

