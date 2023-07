Escalação do Corinthians: Luxa mantém mistério, mas Timão pode ter ‘titulares’ contra o Newell’s pela Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 19:00 Compartilhe

Na tarde desta segunda-feira (31), o Corinthians encerrou a sua preparação para enfrentar o Newell ‘s Old Boys, da Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá nesta terça-feira (1°), às 21h30 (de Brasília). Como tem sido costume nos últimos compromissos, o Timão não revelou a lista de relacionados para o confronto diante dos argentinos. No entanto, há chances de alguns atletas considerados titulares estarem na escalação inicial.

O movimento para as oitavas é diferente do que foi feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na fase anterior, em que o clube alvinegro derrotou o Universitario, do Peru, duas vezes e passou de fase. Na situação, a opção foi por uma escalação totalmente alternativa, priorizando a presença dos atletas mais jovens. A exceção foi o atacante Róger Guedes, no duelo de volta, em Lima, que jogou pois cumpriria suspensão no jogo seguinte do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia.

Agora, como vive um momento mais confortável na temporada, com sete jogos sem perder, a tendência é que Luxa valorize um pouco mais a Sul-Americana, até pensando em brigar pelo título. Assim, ao invés de escalar um time somente com ‘reservas’, o treinador opte por uma escalação mista, inserindo ‘titulares’ que estejam em melhores condições físicas. Assim, nomes como Murillo, Fausto Vera, Róger Guedes e Yuri Alberto podem ser titulares.

Há também a chance de algumas peças do time principal serem relacionadas e comporem o banco de reservas. Caso do goleiro Cássio. Isso porque Matheus Donelli cumprirá suspensão pelo envolvimento na confusão com atletas do Universitario, na última partida pela Sul-Americana. De toda forma, Carlos Miguel, que vem se destacando na competição continental, é quem deve começar jogando.

Fábio Santos, Gil e Renato Augusto são os atletas que devem ser preservados. Matías Rojas ainda se recupera de um trauma no pé esquerdo. Gabriel Moscardo, que fez uma cirurgia de apendicite, na semana retrasada, é ausência garantida, pois o seu retorno está sendo preparado para o dia 16 de agosto, quando o Timão enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Deste modo, a provável escalação corintiana para encarar o Newell’s Old Boys é: Carlos Miguel; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Caetano, Murillo e Matheus Bidu; Giugliano, Ruan Oliveira, Fausto Vera (Maycon) e Matheus Araújo (Adson); Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto).