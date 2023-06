Erick, Zalazar… São Paulo foca no setor ofensivo para a janela de transferências

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 6:00 Compartilhe

A janela de transferências abre no dia três de julho, mas o São Paulo já vem monitorando nomes no mercado da bola para reforçar o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A diretoria foca em jogadores ofensivos no período de compras e alguns nomes já começaram a surgir.

O primeiro foi de Erick, do Ceará. Xodó de Dorival no Vozão, o atacante tem contrato até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do fim desse mês. Essa, inclusive, pode ser uma forma do São Paulo contratar o jogador, que quer cumprir o restante do seu acordo com o clube cearense. A informação foi publicada incialmente no globoesporte.com e confirmada no L!.

Outro jogador que entrou no radar do São Paulo é o meia uruguaio Zalazar, de 23 anos. O São Paulo consultou a situação de Zalazar, mas ainda não ofereceu uma proposta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela ESPN. Atualmente no Schalke 04 (ALE), clube rebaixado à segunda divisão do país, ele vem despertando interesse de muitas equipes, como o Vasco, por exemplo.

Os altos valores da negociação podem pesar contra o Tricolor, já que a situação financeira não é nada boa pelos lados do Morumbi. Segundo apurado pelo Lance!, o nome tem o aval de Dorival Jr, mas o São Paulo ainda estuda possíveis valores para uma investida.

Além dos dois nomes que estão em pauta, outra dupla chegou a negociar com o São Paulo, mas a negociação não andou: Savarino e Marinho. O primeiro, ex-Atlètico-MG, continuou no Salt Lake City (EUA), enquanto o segundo rescindiu com o Flamengo e acabou acertando com o Fortaleza.

Apesar das idas e vindas no mercado, já deu para perceber que o São Paulo dá prioridade a atacantes velozes e meias de criação. Uma situação que deve ser a tônica do Tricolor na janela de transferências.