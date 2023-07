Equipes lamentam a morte de torcedora palmeirense atingida por garrafa de vidro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 15:17 Compartilhe

Nesta segunda-feira (10), equipes do futebol brasileiro lamentaram a morte de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, que faleceu após ter sido atingida por uma garrafa de vidro durante uma confusão entre a torcida organizada do Alviverde e do Flamengo. O crime ocorreu no sábado (8), no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Gabriela, que estava no estádio para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Flamengo, foi atingida na região do pescoço por uma garrafa de vidro e levada para a Santa Casa de São Paulo em estado grave. Nesta segunda, contudo, o irmão da jovem, Felipe Anelli, confirmou que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, os familiares de Gabriela receberam uma onda de apoio. Algumas equipes do futebol nacional prestaram condolências aos parentes e amigos e cobraram providências das autoridades. Confira!

Os quatro clubes de maior torcida de São Paulo se solidarizam à família de Gabriela Anelli neste momento de dor imensa. Assim também abraçamos a todos os torcedores, familiares, atletas, profissionais e apaixonados por futebol entristecidos por mais este lamentável episódio. Que… pic.twitter.com/hAcusJhBQi — Corinthians (@Corinthians) July 10, 2023

O Botafogo lamenta profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida com uma garrafa, no último sábado, nos arredores do Allianz Parque, na partida entre Palmeiras e Flamengo. O Clube se solidariza com os familiares e amigos da vítima e externa sua preocupação com os… — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 10, 2023

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli. Em uma ocasião que deveria ser de disputa meramente esportiva, uma jovem perdeu a vida de forma bárbara, o que é injustificável e merece ser punido com rigor. É muito importante que tudo… — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2023

Os quatro clubes de maior torcida de São Paulo se solidarizam à família de Gabriela Anelli neste momento de dor imensa. Assim também abraçamos a todos os torcedores, familiares, atletas, profissionais e apaixonados por futebol entristecidos por mais este lamentável episódio.… pic.twitter.com/mLwuuwCIAH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 10, 2023