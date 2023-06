Equipe de Fórmula 2 confirma inscrição para ingressar na F1 em 2026

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:01 Compartilhe

Sucesso nas categorias de base, a equipe de Fórmula 2, Hitech GP, confirmou o seu interesse para participar do processo seletivo da Fórmula 1 para a entrada de novos times na competição. O anúncio foi feito na última segunda-feira (26), após a venda de 25% da empresa controladora, Hitech Global Holdings Limited, para o empresário Vladimir Kim.

Em relação a decisão, o posicionamento da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) é positiva. Diferentemente do CEO da F1, Stefano Domenicali, a organização é favorável ao aumento de escuderias no grid.

– Há algumas equipes que desejam ingressar. Estamos felizes que elas expressem interesse. Temos trabalhado com a FOM (Formula One Management) e com Stefano Domenicali. Eu entendo as perguntas da equipe. Isso é algo importante; nós, na FIA, também temos essa preocupação. Mas ainda existem regulamentos e não podemos negar a inscrição se atenderem aos requisitos – declarou Mohammed ben Sulayem, presidente da entidade.

A equipe que reside em Silverstone é presente nas categorias de base do automobilismo. Fundada em 2002, a parceira da Academia de Pilotos da RedBull foi uma das escuderias da antiga GP2 Series, antecessora da F2, que já revelou nomes como Nelson Piquet Jr e Alexandre Negrão. O retorno da Hitech aconteceu em 2020 e desde então conquistaram dez vitórias e 31 pódios.

Outras montadoras mostraram interesse em ingressar à elite do automobilismo. A Andretti trabalha com a Cadillac para aderir ao grid da F1, no entanto, essa notícia não foi bem recebida entre os chefes da equipe e até pelo presidente da categoria.

