Equipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr faz proposta pela contratação de meia do Chelsea

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 11:31 Compartilhe

Equipe de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr tem conversas avançadas pela contratação de Hakim Ziyech, do Chelsea, segundo o “Footmercato”. Os sauditas já fizeram uma proposta e o atleta está aberto a possibilidade de atuar no mundo árabe.

Desde que chegou ao clube londrino, o marroquino nunca conseguiu uma vaga na equipe titular de maneira indiscutível. Embora tenha contrato até 2025, o Chelsea busca enxugar sua folha salarial após não conquistar classificação para competições europeias, enquanto o meia busca ter mais minutagem.

Vice-campeão do Campeonato Saudita, o Al-Nassr busca uma vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da Ásia. Por conta disso, os sauditas planejam reforços de peso para o elenco tendo como principal objetivo a participação no Mundial de Clubes da Fifa caso vença a maior competição de clubes do continente.

Além de Ziyech, o Chelsea também aguarda por uma oferta da Arábia Saudita por Aubameyang, que também não tem espaço na equipe comandada por Mauricio Pochettino.

E MAIS: