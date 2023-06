Entenda o que Kaio Jorge, da Juventus, está fazendo no CT de grande clube brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 13:50 Compartilhe

O atacante Kaio Jorge, da Juventus-ITA, está no Brasil durante o período de férias da temporada europeia e tem aproveitado o tempo de descanso para trabalhar um pouco mais. Isso porque ele ainda se recupera de uma grave lesão no joelho direito e busca a melhor forma física para retornar aos gramados. Assim, ele escolheu o CT do Sport, em Recife-PE, para poder manter seu condicionamento antes de voltar para a Itália.

Em entrevista ao Lance!, o jogador revelado pelo Santos contou que optou por treinar no Sport pela conexão familiar que tem com o clube. Além de ser um de seus times de formação, onde ficou por dois anos, seu pai jogou por lá. Dessa forma, ele pediu para usar o CT e foi muito bem recebido.

– Foi uma ideia minha, como eu tenho uma conexão boa com o clube por ter jogado aqui. Meu pai também jogou no Sport, então não pensei duas vezes e entrei em contato com os diretores perguntando se tinha a possibilidade de manter a forma física no CT do clube. Aceitaram, e fui muito bem recepcionado por todos.

Kaio Jorge rompeu o tendão patelar do joelho direito e passou por cirurgia em fevereiro de 2022. A grave lesão aconteceu durante partida do time B da Juventus contra o Pro Patria, válida pela Serie C italiana. Desde então, o jogador não entrou mais em campo. Ou seja, o jovem está há um ano e quatro meses sem atuar, mas já em fase final de recuperação. No início de junho, o Lance! informou que Kaio Jorge vinha frequentando o CT Rei Pelé, do Santos, que disponibilizou o departamento médico para o tratamento.

– Os treinos estão sendo em dois períodos. Campo pela manhã e academia pela tarde. Uma vez na semana também faço a parte física na praia – contou o ex-santista.Kaio Jorge com Kayke e Vagner Love no CT do Sport (Foto: Reprodução)

Serão, ao todo, mais quatro dias de treinamentos no CT do Sport, sendo o último deles neste domingo (25). Logo depois, Kaio volta para a Juventus, clube com o qual tem contrato até junho de 2026. Segundo apurou o Lance!, o jovem deve receber mais oportunidades da equipe italiana na temporada 2023/2024, pois o clube deve passar por uma redução no orçamento ao ter ficado fora da Champions e da Europa League, com isso pode abrir mão de algumas peças importantes e evitar contratações de peso.

O atacante de 21 anos foi contratado pela Velha Senhora em agosto de 2021, mas ainda não se firmou. Ele disputou apenas nove partidas na equipe principal, não marcou gols e não distribuiu assistências. O Santos tem a prioridade do empréstimo do jogador ao futebol brasileiro. Caso haja tratativas com algum time do país, o Alvinegro Praiano precisa ser notificado pelo clube italiano para decidir se deseja entrar no negócio.

