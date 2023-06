Entenda o que é Ostarina, substância que causou a suspensão provisória de Manoel, do Fluminense, pela Conmebol

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 21:50 Compartilhe

A Conmebol informou nesta segunda-feira (19) que Manoel, zagueiro do Fluminense, foi suspenso provisoriamente por doping. O exame realizado após a goleada por 5 a 1 dos tricolores sobre o River Plate detectou a presença de Ostarina no sangue do defensor. A substância é um modulador hormonal que influencia principalmente no aumento de massa muscular, além da força e da performance.

Desde 2008, seu uso é considerado doping tanto fora quanto dentro das competições. O uso da substância funciona de forma semelhante aos esteroides anabolizantes, mas sem os mesmos efeitos colaterais.

– A Ostarina é um modelador seletivo dos receptores androgênicos. De acerta forma, ele aumenta a atividade anabolizante. Primariamente, não chega a ser um anabolizante, mas consegue fazer com que os receptores androgênicos sejam acionados de maneira mais otimizada, perdendo o peso e aumentando a massa muscular – detalhou ao Lance! o médico José Kawazoe Lazzoli, médico especialista em Medicina do Exercício e do Esporte e Diretor Científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE).

A Ostarina é vista pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem faz parte da categoria dos SARMs, sigla para moduladores específicos de receptores androgênicos. A substância está na categoria “”S1.2 Agentes Anabolizantes – Outros Agentes Anabolizantes – SARMs da Lista de substâncias e métodos proibidos da AMA-WADA”.

A Ostarina também foi detectada no exame antidoping da jogadora de vôlei Tandara. À época, a atleta teve de deixar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O Brasil não tem medicamentos terapêuticos que contenham a substância. A Anvisa restringiu a partir de 23 de fevereiro de 2021 a presença de medicamentos que contenham o modulador.

– É um medicamento que só pode ser adquirido pela Internet ou de maneira escusa. A responsabilidade da ingestão de qualquer substância é do atleta – explicou Lazzoli.

O Fluminense informou que Manoel solicitou a contraprova do exame. A equipe das Laranjeiras deixou seu departamento jurídico à disposição do atleta. A primeira audiência sobre o caso foi marcada para o dia 28 de junho.

Com isso, Manoel não joga contra o Atlético-MG, dia 21, e Bahia, no dia 24, pelo Brasileiro, além do confronto com o Sporting Cristal, pela Copa Libertadores.

