Entenda como volante ex-Barcelona pode influenciar na negociação do Corinthians por Cuéllar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 6:02 Compartilhe

Livre no mercado após não renovar com o Barcelona, o volante Sergio Busquets pode influenciar na negociação do Corinthians por Gustavo Cuéllar.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportivas

O atleta de 34 anos não quer correr o risco de um dia enfrentar o Barcelona, clube que o formou. Assim, equipes árabes e da MLS surgem como opção. O jogador espanhol recebeu proposta do Al Hilal e avalia a possibilidade de jogar na liga que já possui Cristiano Ronaldo e Benzema.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Se o Al Hilal conseguir trazer o volante espanhol, a diretoria do clube saudita pode abaixar a pedida de 5 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões na cotação atual) e facilitar a saída de Cuéllar, que tem vínculo até junho de 2024.

O Lance! informou no dia 6 de junho que caso o Al Hilal não esteja disposto a reduzir o valor, a tendência é que a diretoria alvinegra saia do negócio por Cuéllar.

O Timão formalizou proposta de três anos de contrato pelo atleta de 30 anos e aguarda resposta do Al Hilal. Contudo, o clube árabe não tem pressa para responder pois precisa definir seu novo presidente e treinador. Tais decisões impactarão na chegada ou não de reforços badalados, como no caso de Busquets.

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão

O Corinthians trata a chegada de um volante como prioridade na janela de transferências do meio do ano. Com Matías Rojas, do Racing, encaminhado, a diretoria alvinegra também busca um zagueiro e atacante pelos lados.

E MAIS: