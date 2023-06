Entenda as dificuldades que o Vasco tem para reforçar a posição de primeiro volante

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 20:15 Compartilhe

A posição de primeiro volante tem dado “dor de cabeça” ao Vasco no mercado. O clube tem como sonho Gustavo Cuéllar, do Al Hilal, da Arábia Saudita, e negocia com Fernando, do Sevilla, da Espanha.

Ocorre que as negociações com Cuéllar são extremamente complexas. Apesar do volante seguir no radar, a diretoria do Vasco entende que dificilmente o jogador será contratado. Além disso, o Al Hilal não tem interesse em liberar o atleta.

+ Vasco faz treino aberto à imprensa; confira os bastidores

O caso de Fernando não é simples, mas é um pouco diferente. O volante brasileiro está há 15 anos no futebol europeu e quer vir para o Vasco. O jogador conversa com o Sevilla sobre uma rescisão amigável.

Vale destacar que o Fernando vem de uma família de vascaínos. Inclusive, Paulo Bracks soube disso em conversa com o volante, que autorizou as conversas do Vasco com os representantes.

O Lance! noticiou que Fernando se sentiu motivado em ser um dos pilares de um time que está em construção.

Fernando é um jogador vitorioso. O volante acabou de conquistar a Europa League com o Sevilla. Esse foi o seu terceiro título nesta competição, dois com o time espanhol, um com o Porto.

E MAIS: