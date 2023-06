Entenda a situação do Flamengo e possíveis cenários do Grupo A da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:46 Compartilhe

A sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores será disputada nesta semana, e o Flamengo terá que se superar para conseguir o primeiro lugar do Grupo A. No momento, o Rubro-Negro é segundo colocado, com oito pontos e tem a situação encaminhada com relação à vaga nas oitavas de final.

Por isso, o LANCE! preparou todos os cenários possíveis para a rodada derradeira. O Flamengo enfrentará o Aucas, enquanto o Racing medirá forças com o Ñublense. Ambos os jogos serão disputados às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, com mando de brasileiros e argentinos.

CENÁRIOS E POSSÍVEIS RESULTADOS

No momento, Racing e Flamengo lideram o grupo com tranquilidade. A equipe de Avellaneda tem dez pontos e já está classificada para as oitavas de final, enquanto o Rubro-Negro possui oito e situação bem encaminhada, mas não matematicamente definida. Ñublense e Aucas completam o certame, com cinco e quatro pontos, respectivamente.

Se vencer, o Flamengo vai a 11 pontos e tem a possibilidade de assumir a liderança do Grupo A, basta o Racing perder para o Ñublense em casa. Em caso de empate na Argentina, o Rubro-Negro precisa tirar saldo de gols e, no momento, La Academia detém a vantagem no quesito: +3 para os argentinos e +2 para os brasileiros.



Vale destacar que ainda existe a possibilidade do Flamengo ser eliminado na fase de grupos, embora ela seja bastante remota. Para isso, a equipe de Jorge Sampaoli precisaria perder para o Aucas, enquanto o Ñublense necessitaria vencer o Racing e buscar cinco gols de saldo no processo. Qualquer empate garante a classificação em segundo lugar ao Rubro-Negro.

Vitória do Flamengo e derrota do Racing

1. Flamengo – 11 pontos

2. Racing – 10 pontos

3. Ñublense – 8 pontos

4. Aucas – 4 pontos

Vitória do Flamengo e vitória do Racing

1. Racing – 13 pontos

2. Flamengo – 11 pontos

3. Ñublense – 5 pontos

4. Aucas – 4 pontos

Vitória do Flamengo e empate do Racing*

1. Flamengo – 11 pontos

2. Racing – 11 pontos

3. Ñublense – 6 pontos

4. Aucas – 4 pontos

ou

1. Racing – 11 pontos

2. Flamengo – 11 pontos

3. Ñublense – 6 pontos

4. Aucas – 4 pontos

*Depende do saldo de gols do Flamengo