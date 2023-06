Enquanto aguarda Ancelotti, Seleção Brasileira pode ficar sem técnico por mais oito jogos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 14:56 Compartilhe

A Seleção Brasileira parece estar cada vez mais próxima de ter um novo técnico e ele atende pelo nome de Carlo Ancelotti. No entanto, se a contratação for realmente fechada, ele não assumirá o comando time neste ano. Isso porque o italiano vai cumprir seu contrato com o Real Madrid-ESP, clube com o qual tem vínculo até junho de 2024. Enquanto isso, o Brasil contaria com um treinador interino por no mínimo oito jogos.

Neste primeiro semestre de 2023, os compromissos da Seleção se encerram com o amistoso diante de Guiné, vencido por 4 a 1 no sábado (17), e com o amistoso diante de Senegal, que acontece em Lisboa, nesta terça-feira (20). Depois disso, o Brasil voltará a campo somente em setembro, quando começa a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Até o fim do ano, serão seis jogos pela competição.

Os primeiros adversários em setembro serão Bolívia (casa) e Peru (fora). Depois, em outubro, o Brasil enfrenta Venezuela (casa) e Uruguai (fora). Por fim, em novembro, terá a Colômbia (fora) e o esperado duelo com a Argentina (casa). Ou seja, provavelmente a Seleção pegará Uruguai e Argentina sem um técnico efetivo.

Depois desses seis primeiros jogos das Eliminatórias, o Brasil voltará jogar somente em março de 2024 para dois amistosos: um contra a Espanha, em Madrid, e outro ainda com local e adversário a serem definidos. Assim, totalizamos oito duelos em que o time seria digerido por um técnico interino somente esperando Carlo Ancelotti se livrar do Real Madrid-ESP.

No entanto, essa conta pode aumentar ainda mais, pois não é certeza que o treinador italiano assumiria o comando da Seleção antes da Copa América, que será disputa entre junho e julho de 2024. O contrato de Ancelotti com o Real termina apenas no dia 30 de junho e a competição começa no dia 14. Vale destacar que a final da Champions, último ato do calendário europeu, está marcada para o dia 1º de junho, apenas 13 dias antes do torneio sul-americano de seleções.

Na insistência por contratar Carlo Ancelotti a qualquer custo, a Seleção deve ficar, no mínimo, oito jogos sem ter um treinador efetivo. Segundo apuração da TV Globo confirmada pelo Lance!, a CBF irá se pronunciar sobre seus planos no fim de junho, muito provavelmente no dia 30. A expectativa é de que a entidade anuncie o novo treinador e/ou um nome interino.

Confira os jogos que o Brasil ainda pode ficar sem técnico:

4/9/2023 (data-base) – Brasil x Bolívia – Eliminatórias

12/9/2023 (data-base) – Peru x Brasil – Eliminatórias

9/10/2023 (data-base) – Brasil x Venzuela – Eliminatórias

17/10/2023 (data-base) – Uruguai x Brasil – Eliminatórias

13/11/2023 (data-base) – Colômbia x Brasil – Eliminatórias

21/11/2023 (data-base) – Brasil x Argentina – Eliminatórias

março/2024 – Espanha x Brasil – Amistoso

março/2023 – Amistoso com adversário a ser definido

