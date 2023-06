Enner Valencia não estipula data para estrear no Inter: ‘Vamos ver no dia a dia’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 9:45 Compartilhe

É bem verdade que as imagens da grande festa protagonizada pelo torcedor do Internacional para recepcionar Enner Valencia são as mais marcantes da última segunda-feira (26) no que se refere a chegada do atacante equatoriano.

Todavia, logo após as festividades que tiveram como palco o Ginásio Gigantinho, o jogador tratou de dar posicionamentos importantes na entrevista coletiva que foi concedida na Sala de Imprensa do Beira-Rio. Como, por exemplo, uma possível projeção de quando ele reunirá condições de fazer sua estreia pelo Colorado.

Para ele, o mais importante é cumprir bem o processo de adaptação ao trabalho junto aos novos companheiros e o técnico Mano Menezes. Dessa forma, será mais simples, também, de entender qual o melhor momento para ter seus primeiros minutos no Internacional:

– Me encantaria ter a resposta de quanto tempo vou precisar para estar bem. Mas vamos ver no dia a dia, como me adapto ao trabalho. Depende muito disso. Depois da seleção, tive um tempo de descanso, agora é focar 100% nas coisas do Inter.

Dentro do planejamento que foi estabelecido entre diretoria e comissão técnica, a ideia é que ele atue no próximo dia 9 de julho. Na oportunidade, o Colorado vai até o Rio de Janeiro onde, pelo Campeonato Brasileiro, enfrentará o Fluminense no Maracanã.