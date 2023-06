Enner Valencia desembarca em Porto Alegre e torcida do Inter faz festa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:54 Compartilhe

Enner Valencia, principal reforço do Internacional na temporada, desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira ao lado dos seus familiares.

Aos 33 anos, o jogador chega para ser a grande estrela do time comandado por Mano Menezes neste segundo semestre.

Como um grande popstar, Enner Valencia foi recebido pelos torcedores, que fizeram muita festa ao ver o equatoriano.

Receptivo, o jogador agradeceu o carinho dos torcedores e manteve um sorriso no rosto o tempo inteiro.

Apresentação

Nesta segunda-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), Enner Valencia será apresentado no Gigantinho, ginásio do complexo Beira-Rio. A expectativa é de casa cheia. O local tem capacidade para 10 mil pessoas.

Estreia

Como é reforço do exterior, Enner Valencia só poderá jogar pelo Colorado a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências do Brasil.