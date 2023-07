Endrick x Di Stéfano: Nova promessa do futebol mundial revela ligação com ídolo do Real Madrid

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 15:02 Compartilhe

Acostumado a ter grandes craques, o Brasil já conhece a nova promessa mundial. Vendido ao Real Madrid, Endrick foi revelado pelo Palmeiras e quando fizer 18 anos vai se transferir para a Espanha. O jogador estampou a capa do jornal ‘Marca’ com uma entrevista exclusiva, onde falou sobre a ligação com o clube espanhol.

A transferência custou cerca de 400 milhões de reais, ficando marcada como a segunda mais cara da história do futebol brasileiro, atrás somente de Neymar, do Santos para o Barcelona. O atacante comentou sobre o Merengue ter sido sua primeira opção de escolha entre outros times interessados, revelando que seus pais queriam colocar o seu nome de Di Stéfano, um dos maiores ídolos do clube.

+ Declan Rice no top 6? Veja as 20 negociações mais caras do futebol mundial

– O time que cresci assistindo jogar. Cresci vendo os ídolos do Real Madrid. Quando comecei a gostar mais, fui procurar mais da história. Tem até uma curiosidade. O meu nome não ia ser Endrick, ia ser Di Stéfano. Como eu vi meus ídolos jogarem lá, como eu vi a história, fiquei ainda mais interessado. Me interessei pelo maior clube da Europa. Encarei como um desafio para mim jogar pelo Real Madrid, que era o time que eu sempre quis. Por isso escolhi o Real Madrid.

– Eu quero quebrar recordes. Tenho que continuar trabalhando porque tenho apenas 16 anos e muito o que trabalhar, melhorar ainda mais, mas sempre com os pés no chão. Devo agradecer a Deus por tudo que está acontecendo comigo na vida – completou.

Após o acerto da transferência, Endrick visitou as instalações do clube, o estádio Santiago Bernabéu, jogadores e assistiu uma partida. O atacante contou sobre a sensação de estar presente no clube considerado maior do mundo.

– Assisti a um jogo no Bernabéu e foi muito bom. É uma sensação que me fez tremer porque quando eu estava lá eu vi o gol do Karim (Benzema), vi a torcida explodir gritando o nome dele… Depois, eu vi o gol do Vinícius. Foi um dia muito feliz. Pude estar com minha família, minha mãe e meu irmão – relatou.