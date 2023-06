Empresário de Sadio Mané nega ida de atacante para futebol árabe: ‘Fica no Bayern de Munique’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:20 Compartilhe

O futebol árabe tomou conta da janela de transferências do verão europeu contratando diversos craques mundiais. Entre alguns nomes cogitados, o de Sadio Mané foi rapidamente negado pelo empresário do atacante, Bacary Ciessé, que garantiu a permanência no Bayern de Munique.

– Não ouvi falar de abordagens da Arábia Saudita. O certo é que ele fica no Bayern. Ele assinou por três anos. Passou um ano e ainda tem dois. Então sim, por enquanto ele fica no Bayern – disse o agente ao 2sTV, canal de televisão senegalês.

Após a passagem de seis anos no Liverpool, onde venceu a Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA, Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, o atacante, aos 30 anos, assinou com o clube alemão em julho de 2022 por três temporadas, em uma negociação que, segundo jornais, custou cerca 32 milhões de euros (R$160 milhões na cotação da época).

Em sua primeira temporada no Bayern, Mané venceu a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha, e marcou 12 gols e seis assistências em 38 partidas.