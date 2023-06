Empresário de Jorginho descarta negociação com Lazio e volante permanece no Arsenal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:53 Compartilhe

Entre diversas saídas confirmadas no futebol europeu, o meio-campista Jorginho descartou uma saída do Arsenal na atual janela de transferência. A Lazio havia demonstrado interesse no jogador, mas o empresário do brasileiro naturalizado italiano negou qualquer negociação.

– Não é pelo interesse da Lazio ou pelo seu orçamento. Posso confirmar que o Jorginho está muito feliz no Arsenal. Nos nossos planos é apenas os Gunners para a próxima temporada. Não há negociação com a Lazio – disse, em entrevista à TV Play.

Jorginho chegou ao Arsenal em janeiro deste ano por 12 milhões de libras (cerca de R$75 milhões na cotação da época) até junho de 2024. Pouco antes da atual temporada, em junho, a Lazio demonstrou interesse no camisa 20 e, segundo Gazzetta dello Sport, jornal italiano, o clube ofereceu 4 milhões de euros (R$21 milhões) por ano, valor inferior ao que recebe atualmente pelo Arsenal.

Se Jorginho defender a Lazio, será o terceiro clube italiano na carreira do jogador, que já jogou pelo Hellas Verona, onde foi revelado, e o Napoli. No ex-clube, os Blues, onde ficou quatro temporadas e meia, venceu a Champions League, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes, Liga Europa e foi eleito melhor jogador da Europa. Pelo Arsenal, foram 16 partidas e uma assistência.