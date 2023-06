Empresário de Diogo Barbosa confirma contratação do jogador pelo Fluminense

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 9:38 Compartilhe

Próximo de assinar seu contrato com o Fluminense, Edson Favarin, empresário de Diogo Barbosa, confirmou a chegada do lateral-esquerdo no Tricolor das Laranjeiras. Em entrevista ao portal “Netflu”, o agente elogiou seu cliente e afirmou que o jogador chega para agregar ao elenco de Fernando Diniz.

– O Diogo é um jogador de ponta. É só ver por onde ele passou, os clubes em que ele passou. Vai somar no elenco do Fluminense e buscará seu lugar como todos fazem.

+ Marcelo no meio de campo? Fluminense pode ter alternativa com a chegada de Diogo Barbosa

Favarin também confirmou que o jogador assinará um contrato por 18 meses, sendo seis por empréstimo junto ao Grêmio. Embora tenha desconversado sobre particularidades dos termos, o empresário revelou que Diogo Barbosa já conversou com seu novo treinador e que está apto para chegar e jogar.

– O Diogo estava treinando no Grêmio e está em forma. O Diniz sabe de suas necessidades e conhece o jogador, pois já se enfrentaram algumas vezes. O Fred também o conhece, então conversar é normal entre eles e entre comissão técnica.

Diogo Barbosa chega para ser uma opção na lateral-esquerda caso Marcelo não tenha condições de atuar, mas Diniz também tem a opção de deslocar o veterano para o meio de campo, uma vez que Alexsander ficará fora dos gramados por cerca de três meses, e o novo reforço ganhar a titularidade da ala.

