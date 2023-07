!Empolgou! Após acerto com James Rodríguez, São Paulo cruza os dedos por retorno de Lucas Moura

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 18:44 Compartilhe

Em outro patamar! Assim o São Paulo quer entrar no segundo semestre da temporada. Após acertar contrato de dois anos com o colombiano James Rodríguez (o acordo ainda não foi assinado oficialmente), o clube do Morumbi espera os dias para fazer uma investida mais incisiva em outro nome de peso, esse sim o maior dos sonhos da torcida: Lucas Moura.

A situação é praticamente a mesma de James: Lucas segue parado desde junho, quando acabou o seu contrato com o Tottenham, da Inglaterra. A prioridade é continuar no futebol europeu. Mas o prazo para fechamento das janelas de transferências no Velho Continente está acabando. E nada apareceu para a maior das revelações recentes do clube do Morumbi.

O Tricolor monitora desde o início do ano a situação de Lucas. Conversou com seu estafe e com ele várias vezes e, sem fazer proposta, deixou as portas abertas para o retorno do atacante, vendido em 2012 ao PSG, da França, após ajudar na conquista da Copa Sul-Americana.

A resposta ouvida foi a mesma. O retorno acontecerá um dia, mas a prioridade é a Europa. Nesse intervalo, assim como ocorreu com James, Lucas teria recebido sondagens do mundo árabe. Recusou as investidas por não considerá-las atraentes o suficiente.

À reportagem, fontes da cúpula são-paulina dizem que a estratégia será mantida: o clube vai aguardar o desenrolar da janela, ver se aparecerão ofertas e, se não, analisar as finanças para fazer uma proposta adequada às condições financeiras.

De concreto apenas a postura de não entrar em leilões. Assim como ocorreu com James, negociações só serão iniciadas e continuadas se o São Paulo não ter que entrar em disputas.

Em recente entrevista ao portal ‘Globo Esporte’, Lucas também não descartou a possibilidade de defender o São Paulo novamente.

– Estou livre de contrato agora, então estou aberto para qualquer possibilidade, até de voltar para o São Paulo. Confesso que não está no plano da minha família voltar para o Brasil agora, mas a gente nunca pode descartar nada. Vamos ver o que vai acontecer, o mercado ainda vai abrir, então tem muitas possibilidades. Aí vou decidir com a minha família – disse o atacante.