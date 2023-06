Em visita ao CT do São Paulo, Gabriel Sara deixa incógnita sobre futuro: ‘Voltar para terminar meus sonhos aqui também’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 20:39 Compartilhe

Gabriel Sara realizou uma visita ao Centro de Treinamento do São Paulo nesta segunda-feira (19). Revelado em Cotia, foi vendido no último ano para o Norwich, da Inglaterra.

O jogador aproveitou a ocasião para reencontrar os ex-companheiros e funcionários do clube. O meia ainda deu uma entrevista para a SPFC Play, plataforma de streaming do Tricolor, onde não descartou um possível retorno no futuro.

Durante a visita, Gabriel Sara brincou e disse que ‘deu uma vontade absurda de ficar’. O atleta também destacou as mudanças que notou no CT da Barra Funda, quase um ano depois da sua despedida. Para ele, está caminhando para ‘algo maravilhoso’.

– São muitas lembranças, vontade absurda de ficar, estou feliz de rever o pessoal e estar em casa. Tem muita coisa nova, está bem bacana. Cozinha mudou, a estrutura da academia, está caminhando para algo maravilhoso – disse.

Quanto a sua passagem pela Europa e projeções para o futuro, Gabriel Sara afirmou que ‘está aproveitando bastante’ e que tem alguns sonhos a serem realizados ainda. Dentre eles, citou a Champions League e a Copa do Mundo. Porém, enfatizou uma frase que chamou atenção: ‘voltar para terminar meus sonhos aqui também’.

– Estou aproveitando, curtindo morar lá, o objetivo é realizar meus sonhos, jogar Champions League, Copa do Mundo, vou atrás de realizar e voltar para terminar meus sonhos aqui também – finalizou.

Revelado em Cotia, o meio-campista foi atleta do São Paulo de 2013 até 2022. Pelo time principal, disputou 113 jogos e marcou 17 gols, além de conquistar o Paulistão em 2021.

