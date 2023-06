Em viagem com a família nos Emirados Árabes, jogador da Seleção brinca com leões

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 17:42 Compartilhe

Campeão da Tríplice Coroa com o Manchester City, ao arrebatar Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões na última temporada, o goleiro Ederson registrou um momento de descontração enquanto brincava com leões nos Emirados Árabes.

De férias com a família, o atleta visitou o FamePark, conhecido por permitir contato direto entre pessoas e animais selvagens. Além dos leões, crocodilos, lêmures e cobras também aparecem nas imagens.

Ederson registrou o passeio em companhia da mulher, Lais Moraes, e seus três filhos — Yasmin, de seis anos, Henrique, que possui quatro, e Laura, de três.

Além dos títulos com a camisa do Manchester City, Ederson é um dos pilares da Seleção Brasileira e evitou um placar ainda pior no último compromisso, a derrota para Senegal por 4 a 2 em Portugal.

O goleiro conquistou o título mais importante de sua carreira — e da história do Manchester City — ao fim da última temporada, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão que valeu o troféu da Liga dos Campeões da Europa.