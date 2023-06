Em treino com visita especial, Talles Costa, Moreira e Welington participam de parte da atividade com elenco do São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:11 Compartilhe

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (19) no CT da Barra Funda. Desta vez, com uma visita especial. Gabreil Sara, meia revelado em Cotia e que hoje atua no Norwich, da Inglaterra, esteve no Centro de Treinamento para rever os ex-companheiros e funcionários do clube.

Como de costume, as atividades começaram com a exibição de um vídeo pela comissão técnica aos jogadores. Na sequência, o grupo se dirigiu ao gramado, realizou um aquecimento, e depois se dividiu em duas partes. Os zagueiros e laterais realizaram uma atividade de organização defensiva e os demais ensaiavam construção de jogadas e finalizações.

Mas um dos destaques do dia foi a presença de alguns lesionados na parte final da atividade. Talles Costa, Moreira e Welington, que estão na etapa de transição física, fizeram parte do final da atividade, em uma etapa sem contato físico. Além disso, o goleiro Jandrei mais uma vez trabalhou com os demais atletas da posição.

Embora Jandrei esteja evoluindo, ainda não participa com intensidade total. O São Paulo se prepara para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio do Morumbi, após mais de uma semana sem jogos.

